Oliver Sonne: Nuevas imágenes evidencian que SÍ tiró la camiseta peruana y salió molesto del Estadio Nacional

22/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

En una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, la Selección Peruana sufrió una dolorosa derrota frente a Venezuela, dejándola en la posición más baja de la tabla. Sin embargo, más allá de la decepción general, el encuentro reveló tensiones internas, destacando el caso del futbolista Oliver Sonne, cuyo descontento se percibió al lanzar la camiseta de la 'Bicolor' en el banquillo y salir molesto del Estadio Nacional.

Desencuentro en el banquillo

Durante la transmisión del partido Perú vs. Venezuela, 'América Deportes' informó sobre la molestia de Oliver Sonne al enterarse de que no participaría en el juego. La ausencia de imágenes de este momento generó especulaciones, pero el fotógrafo José Carlos Serrano más tarde compartió una secuencia de fotos que capturaron el instante en que el futbolista danés-peruano, visiblemente molesto, lanzó la camiseta de la Selección Peruana.

Oliver Sonne sí tiró la camiseta de la Selección Peruana

"Tiró la camiseta Oliver Sonne. No le generó ninguna gracia que Reynoso, públicamente, no cumpla su palabra" fue la afirmación del reportero Jampool Cuadros.

Reacciones de la hinchada

Las imágenes virales provocaron una oleada de comentarios en las redes sociales, donde la hinchada peruana expresó su apoyo al lateral derecho. Muchos aficionados dirigieron su frustración hacia el director técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, por no darle oportunidad al jugador danés-peruano.

Comentarios como "Yo haría lo mismo", "Me destruye, mejor que se vaya a jugar por Dinamarca", "No le reprocho a Sonne que tire la camiseta peruana al piso" y " Sé que no debería, pero entiendo lo de Sonne" reflejan el descontento general con la situación.

El silencio de Sonne

Tras el pitido final y el empate ante la 'Vinotinto', los jugadores de la Selección Peruana pasaron por la zona mixta sin brindar declaraciones a la prensa. En este contexto, los periodistas intentaron obtener palabras de Oliver Sonne, pero el futbolista danés-peruano optó por el silencio, dejando patente su evidente molestia facial.

La derrota ante Venezuela no solo dejó a Perú en la cola de las Eliminatorias, sino que también reveló grietas internas. La reacción de Oliver Sonne, lanzando la camiseta en un gesto de frustración, simboliza el malestar que se vive en las filas de la selección. La exigente hinchada, que respalda al jugador, agrega presión a un equipo que necesita encontrar soluciones rápidas para recuperar la confianza perdida en la búsqueda del ansiado pase al Mundial 2026.