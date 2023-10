"Oliver Sonne no puede jugar contra Chile": Giancarlo Granda prefiere otro lateral en el 'Clásico del Pacífico'

¡Se prendió! A pocas horas del Perú vs Chile, Giancarlo Granda ha encendido las redes sociales con una inesperada postura para el 'Clásico del Pacífico' de este jueves: Oliver Sonne, el nuevo integrante de la selección peruana, no puede jugar esta noche en territorio chileno.

La sorprendente opinión del periodista deportivo y también participante de 'El Gran Chef Famosos' tuvo lugar en su cuenta de Tiktok, como parte del programa 'Habla Flaco'. Allí, se refirió a la situación del futbolista danés-peruano y advirtió que, pese a que puede tener un gran nivel, no conoce lo que significa esta histórica "guerra futbolística".

"Ante Chile, Oliver Sonne no puede jugar. Porque no conoce la idiosincrasia, el nivel y cómo se juegan estos partidos con cuchillo entre los dientes. Sonne tiene que debutar, si así lo hace, ante Argentina un partido más tranquilo con más para perder que por ganar. Ante Chile, no puede jugar", explicó.