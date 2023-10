¿Oliver Sonne será convocado para enfrentar a Bolivia y Venezuela? Esto reveló Juan Carlos Oblitas

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, reveló si Oliver Sonne será convocado por Juan Reynoso para enfrentar a Bolivia y Venezuela en la próxima fecha doble de las Eliminatorias.

En conferencia de prensa, el 'Ciego' apuntó que la decisión del 'Cabezón' de no utilizar al jugador de origen danés fue "eminentemente técnica" y manifestó que la intención del cuerpo técnico era que el jugador conozca a sus compañeros.

"Es una razón eminentemente técnica. Yo, en ningún momento, escuché decir a Juan que iba a estar en lista y jugar. Yo lo que creo es que la intención del cuerpo técnico era conocer, porque no había más tiempo, y que Oliver Sonne conozca el medio. No es fácil para un chico venir a un mundo totalmente diferente", expresó.

Asimismo, el directivo de la FPF reveló que hicieron muchos esfuerzos para que el DNI de Sonne salga a tiempo y pueda ser elegible para jugar por la 'Bicolor'. No obstante, Oblitas precisó que depende de Reynoso si el 'Vikingo' es convocado en noviembre.

"Les quiero decir que no saben lo que hemos pasado para tener el DNI del chico. He tenido que hablar con gente del gobierno. Si va a ser llamado ahora, no lo sé, eso le compete solamente a Juan Reynoso", añadió.