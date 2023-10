¿Oliver Sonne será convocado para los partidos ante Bolivia y Venezuela? Esto reveló Juan Reynoso

El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, reveló si Oliver Sonne será convocado para enfrentar a Bolivia y Venezuela en la próxima fecha doble de las Eliminatorias.

En entrevista con Movistar Deportes, el 'Cabezón' aseguró que el jugador del Silkeborg IF "va a volver" a ser considerado en la 'Blanquirroja' y resaltó que el 'Vikingo' tiene ilusión de regresar al Perú.

"Él va a volver y siempre cuando no salen los jugadores en lista hablo con ellos, me llamó la atención que aún le ilusiona venir y va a regresar en la próxima convocatoria (...) Al final, de acuerdo a la proyección que teníamos, pensábamos que no era el momento de llevarlo al banco de suplentes", declaró.

Asimismo, el director técnico de la 'Bicolor' explicó que Sonne salió en conferencia de prensa, tras la derrota ante Chile, y apuntó que esto se dio luego de haber tenido un consenso con el departamento de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"El tema de Oliver Sonne fue un consenso de repente del departamento de prensa de no caer en lo mismo de siempre que de repente va u jugador y preguntan por qué se falló en esto, el otro y que termina repercutiendo en el día de día de los jugadores. A Oliver lo quisieron conocer y creo que era un buen momento para hablar de otras cosas y no caer en la culpa de este u otro", agregó.

Por otra parte, Reynoso aseguró que, si no consigue buenos resultados ante Bolivia y Venezuela, no tiene intenciones de dar un paso al costado, debido a que su intención es devolverle al Perú todo lo que el fútbol le dio cuando era jugador.

"No, no, para nada. Yo he venido a instalarme solo con mi señora, porque ya mis hijos no viven con nosotros, y mi intención es devolverle al Perú todo lo que el fútbol me ha dado", sostuvo.