¿Olvidó a Perú? Ricardo Gareca revela en qué país le gustaría dirigir: "Algún día"

18/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Ricardo Gareca compartió sus intenciones de volver a dirigir. El 'Tigre' estaría dispuesto a arribar a un país impensado, dando la estocada final a las aspiraciones de los hinchas del 'Equipo de todos' que sueñan con su retorno a Perú.

El exseleccionador de 'La Bicolor' no tuvo una buena experiencia con Vélez Sarsfield, donde decidió dar un paso al costado tras no obtener buenos resultados. No obstante, el 'Flaco' demostró una vez más sus ganas de liderar un equipo en la brevedad de lo posible.

¿De qué país se trata?

Por su corto periodo en Palmeiras, Gareca querría volver al país de la zamba a fin de comandar a un equipo de la Serie A. Y es que considera que la liga brasileña aglomera a grandes jugadores y entrenadores.

"Brasil es un país maravilloso, es increíble cómo me trataron, me hicieron sentir muy bien, me gustaría algún día poder regresar al país, estoy muy agradecido", declaró a la prensa carioca.

En ese sentido, destacó que Brasil haya abierto su competición nacional para deportistas de distintas nacionalidades. Según indicó, en su momento, esta situación era contrariamente distinta.

"En aquella época no había tantos extranjeros. Es fantástico que Brasil les dé una oportunidad, es una apertura importante. Este momento no tiene nada que ver con aquel", añadió en su intervención.

Finalmente, indicó que se encuentra feliz con el auge de Palmeiras en la última época. "Vuelve a ser el grande que todos conocen y eso me alegra porque es una institución que me trató muy bien, aunque no di resultados. Los sigo siguiendo y creo que todo lo que han estado haciendo a lo largo de los años es genial", señaló.

¿Cerca de Paraguay?

De acuerdo a la información de la prensa paraguaya, el actual director técnico de los 'guaraníes', Guillermo Barros Schelotto, sería destituido de su puesto al solo sumar un punto en la primera fecha doble, por lo que el 'Flaco' es uno de los principales candidatos para asumir el cargo.

Asimismo, desde Paraguay indicaron que el 'Tigre' dio a conocer sus expectativas salariales a la APF y el pago es de una suma que consiste en cinco millones de dólares.

De esta manera, Ricardo Gareca, extécnico de Perú, no tuvo una buena experiencia con su regreso a Vélez Sarsfield. No obstante, el 'Flaco' demostró una vez más sus ganas de dirigir un equipo a la brevedad.