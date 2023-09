Paolo Guerrero dio más detalles sobre su salida de Racing: "Creo que no le gustó mi gol y mi juego"

10/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, brindó más detalles de su salida de Racing Club y sobre la relación con su exentrenador Fernando Gago.

En entrevista con el canal de Youtube "La fe de Cuto", el 'Depredador' señaló que tras anotar un gol ante Ñublense en la Copa Libertadores sintió que se había ganado el titularato en la 'Academia'. Sin embargo, fue suplente en el siguiente partido ante Gimnasia y Esgrima de la Plata.

"No tuve continuidad, me hubiese encantado haber jugado, vi que no tenía oportunidad cuando jugamos Ñublense, hice gol, dije 'me he ganado mi titularidad, he hecho gol, lo que me piden', siguiente partido, no estaba dentro de los once, peor que perdimos ante Gimnasia", declaró.

Asimismo, el delantero de la 'Blanquirroja' indicó que en el clásico contra Independiente tampoco fue considerado en la oncena titular y llegó a pensar que al entrenador argentino no le gusta su gol ni su juego.

"Llega el partido contra Independiente, tampoco estaba dentro de los once, Independiente y Racing era un clásico. Dije 'creo que no le ha gustado al técnico mi gol y mi juego", agregó.

Perdió la confianza

En esa misma línea, Guerrero apuntó que, luego de la derrota de Racing 3-1 ante Boca Juniors, su situación cambió y dijo que tiene que "limpiarse" del club.

"Vino Boca, venimos de no ganar dos partidos, tampoco estaba dentro de los once. Unos amigos y mi mujer fueron al estadio, compré las entradas, eran difíciles de conseguir, de moví cielo y tierra y no jugué ningún minuto. Boca nos metió 3-1. Ahí dije tengo que limpiarme aquí, ahí mi situación cambió", mencionó.

Además, el 'Depredador' manifestó que con el paso del tiempo en el equipo argentino perdió la confianza, debido a que solo jugaba 15 o 20 minutos en los partidos.

"El tiempo pasa, dije 'tengo que moverme', ahí perdí la confianza, la vas perdiendo porque ves que no cuenta contigo, comencé a ver a donde irme, por más que iba y me metían 15 o 20 minutos, mi cabeza ya no estaba ahí", añadió.

Su relación con Pizarro

Por otra parte, Guerrero explicó que su distanciamiento con Pizarro ocurrió en el 2018 debido a una polémica en la que Doña Peta habría involcurado a la familia del 'Bombardero' tras darse a conocer su caso de antidoping.

"Después de lo que pasó con el doping, no volvimos a tener más contacto, él no se comunicó conmigo, yo no me comuniqué con él. Me hubiese encantado poder hablar con él, pero perdimos totalmente el contacto", reveló.

De esta manera, Paolo Guerrero se refirió a distintas situaciones que vivió a lo largo de su carrera, entre las que contó como fue su salida de Racing Club y su relación con Fernando Gago.