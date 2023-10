Paolo Guerrero envía contundente mensaje a Oliver Sonne: "Que sude la camiseta"

09/10/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, envió un contundente mensaje a Oliver Sonne y le pidió que sude la camiseta de la 'Blanquirroja' en los encuentros que dispute.

En conferencia de prensa, el capitán de la 'Bicolor' indicó que el lateral derecho del Silkeborg IF es una incorporación importante, debido a que tiene entrenamiento europeo.

"Que sude la camiseta, es lo único que se le pide y eso ya lo conversaremos en grupo, así que nada, como te digo es una incorporación importante porque viene de Europa, tiene otra cultura", declaró.

Asimismo, el 'Depredador' reveló que no ha podido conversar mucho con el jugador de origen danés porque no habla muy bien el inglés. No obstante, resaltó que en los próximos días tratará de tener una charla con él.

"Creo que es importante, es un jugador que todavía se está adaptando al grupo, es un poco callado, creo que no habla muy bien el español, he tenido pocos momentos para conversar con él porque no hablo tan bien el inglés, pero bueno me imagino que me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo y cómodo con el grupo", agregó.

En busca de los tres puntos

En esa misma línea, Guerrero señaló que existe un buen ambiente en la 'Blanquirroja' para afrontar la proxíma fecha doble ante Chile y Argentina. También, aseguró que el objetivo es conseguir los tres puntos en el país sureño.

"Hay muy buen ambiente para lo que va a ser este partido con Chile. Hoy (lunes) entrenaremos todos los que venimos del extranjero. Ahora se trata de trabajar juntos y mejorar contra Chile. Trataremos de que el rival nos haga menos daño y atacarlos cuando podamos", mencionó.

Emocionado por su convocatoria

El lateral derecho del Silkeborg IF brindó sus primeras declaraciones sobre su convocatoria a la Selección Peruana y aseguró sentirse emocionado de vestir la 'Blanquirroja'.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la 'Bicolor' compartió un vídeo donde el jugador de origen danés dio sus primeras sensaciones sobre lo que significó trabajar con sus nuevos compañeros en la Videna.

"Es un gran honor para mí estar acá. Ha sido una larga aventura desde hace un año cuando por primera vez me contactaron y estar aquí hoy y ser parte del grupo es realmente grande para mí y estoy orgulloso de todas las personas que me ayudaron y por supuesto orgulloso de mí por poder estar aquí hoy", comentó.

De esta manera, Paolo Guerrero envió un contundente mensaje a Oliver Sonne y le solicitó que sude la camiseta de la Selección Peruana en los encuentros que le toque disputar en las Eliminatorias.