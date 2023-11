¿Paolo Guerrero llegará a Alianza Lima?: Conoce la situación del 'Depredador' en Liga de Quito

Tras coronarse campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito, Paolo Guerrero se ha convertido actualmente en una pieza fundamental para el club 'albo', no obstante, los hinchas de Alianza Lima sueñan con verlo con la camiseta 'blanquiazul' el próximo año. ¿Se dará?

En una entrevista con Radio La Red, el presidente ejecutivo de LDU, Esteban Paz, aseguró que todo está encaminado para que el 'Depredador' continúe en el 'Rey de Copas' por todo el 2024, debido a que el delantero de la Selección Peruana les indicó que quiere continuar en el equipo ecuatoriano.

Asimismo, reveló que el entrenador Luis Zubeldía tuvo una conversación con el exatacante del Flamengo y reiteró que todas las partes coinciden en que Guerrero continúe la próxima temporada en LDU.

"Zubeldía ya habló con Guerrero, y le ha dicho que quiere seguir en el equipo. Ahora me toca a mí negociar. Guerrero quiere quedarse, nosotros queremos que se quede y Zubeldía quiere que se quede. Empezaremos conversaciones, que no lo hemos hecho porque él estaba en su selección", agregó.

En diálogo con los medios de comunicación, el 'Depredador' fue consultado sobre el futuro de Reynoso como DT de la Selección Peruana y aunque, no tomó una postura concreta, comentó que es incómodo y doloroso todo lo que viene aconteciendo últimamente.

"No te puedo hablar de ese tema, yo no tengo conocimiento. Te puedo decir que -obviamente- duele estar en esta situación incómoda, no podemos darnos por vencidos", expresó el delantero peruano luego del empate ante Venezuela.