¡Partidazos por todos lados! UEFA anunció los nuevos grupos de la Champions League 2023/24

31/08/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El presente jueves 31 de agosto la UEFA anunció los nuevos grupos de la competencia más importante a nivel de clubes del mundo, la Champions League, de cara a la temporada 2023/24. Siendo una competencia con múltiples equipos de grandísimo nivel, no se esperaba menos que encontrarse con partidazos en los emparejamientos de grupos.

En una ceremonia celebrada en Mónaco con la participación de algunas de las máximas leyendas del fútbol europeo, no solo se sortearon los grupos de la Champions, sino que se entregaron los premios a jugador de la temporada y entrenador de la temporada.

Dentro de los cruces destacados en fase de grupos está un Bayern Múnich vs Manchester United, un Napoli vs Real Madrid y un enorme AC Milan vs PSG.

Los grupos finalmente anunciados

Cabe resaltar previamente que los campeones de las grandes ligas no se cruzaron en los grupos, esto debido a que pertenecían al Bombo Uno del sorteo. Sin embargo, eso no impidió que veamos varios cruces atractivos.

En el Grupo A, se encuentran el poderoso Bayern Múnich, un siempre complicado Manchester United, el Copenhagen danés y el tradicional Galatasaray.

El Grupo B está liderado por el campeón de la Europa League, el Sevilla. Lo acompañan el Arsenal, el PSV neérlandés y la revelación de la temporada pasada: el RC Lens.

Por su lado, el Grupo C está compuesto por el Napoli italiano, el rey de copas, el Real Madrid, el SC Braga portugués y el Unión Berlin de Alemania.

Adentrándonos al Grupo D se encuentran el Benfica, el subcampeón Inter de Milán, el RB Salzburg y el conjunto español Real Sociedad.

Ya en el Grupo E, están el Feyenoord, Atlético de Madrid, la Lazio de Roma y el histórico -pero no muy competitivo- Celtic.

El Grupo F es, sin dudarlo, el 'grupo de la muerte' como popularmente se le llama. La razón es que los cuatro equipos presentes tienen las mismas posibilidades de clasificar a octavos de final: el PSG, Borussia Dortmund, AC Milán y Newcastle United.

Con mucho menos intensidad se encuentra el Grupo G, que es liderado por el actual campeón Manchester City, seguido del RB Leipzig, el Estrella Roja de Belgrado y los BBSC Young Boys de Suiza.

El último grupo está conformado por el Barcelona, Porto, Shakhtar Doneskt y el Antwerp de Bélgica.

Los mejores de la campaña

Como era de esperarse, Erling Haaland fue premiado como el mejor futbolista de la temporada pasada, acompañado de su entrenador, Pep Guardiola. Ambos, ganaron absolutamente todo con el Manchester City.

Haaland anotó 52 goles y brindó 9 asistencias, estadísticas que le permitieron superar a su compañero Kevin De Bruyne y a Lionel Messi, que lo acompañaban en la nómina.

Una vez se conoció los grupos de la UEFA Champions League para la temporada 2023/24 y los partidazos que se presenciarán, se informó que la competencia iniciará la segunda semana de septiembre.