"Pecho frío": Claudio Pizarro encaró a hincha que lo insultó en el aeropuerto Jorge Chávez

18/10/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El exjugador de la Selección Peruana, Claudio Pizarro, encaró a un hincha que lo insultó gritándole "pecho frío" en el aeropuerto Jorge Chávez.

El mal momento que atraviesa la 'Blanquirroja' en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ha traspasado los límites y es que no solo algunos jugadores y Juan Reynoso han sido blanco de las críticas por el bajo rendimiento.

Antes de este intercambio de palabras, el exdelantero de Alianza Lima se cruzó con la prensa dentro del aeropuerto y se negó a brindar declaraciones. Luego de ello, una de las personas que estaba presente le gritó por la espalda al 'Bombardero de los Andes'.

No obstante, Pizarro no se quedó callado y le respondió: "Cobarde, de atrás no más gritas", como se observa en las imágenes de Radio Ovación.

¡LAMENTABLE! A su llegada al aeropuerto, Claudio Pizarro fue insultado por un pseudohincha 👎🏼, pero el exdelantero de la selección peruana 🇵🇪 no dudó en responder 🗣.



📹 @raulchavezpa pic.twitter.com/DaPINyyMCS — Ovacion.pe (@ovacionweb) October 18, 2023

No se siente apreciado

En entrevista con 'Día D', el exatacante de Alianza Lima arremetió contra los hinchas de la 'Bicolor' y aseguró que "no aprecian lo que uno hace por su país".

"No te diría (que la gente fue) injusta, simplemente es un tema de ver las cosas. En el Perú, tenemos un problema de educación, de valores, de respeto. No es que yo me haya sentido mal por ellos (los hinchas), sino que tal vez me daba más pena que otra cosa. Ver a gente que no aprecia o no se da cuenta de lo que uno hace por su país para sacar adelante ciertas cosas es penoso", mencionó.

Cabe mencionar que Pizarro estuvo presente en las Eliminatorias para cinco diferentes Copas del Mundo con la 'Blanquirroja': Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Además, sumó 20 tantos en partidos oficiales con la escuadra.

Sobre continuidad de Reynoso

Por otra parte, el 'Bombardero de los Andes' se refirió a la creciente ola de críticas que apuntan hacia Juan Reynoso y la posibilidad de que sea destituido de su cargo.

En este sentido, el experimentado exfutbolista hizo una comparación con el pasado, recordando que también se pedía la salida de Ricardo Gareca en momentos difíciles, pero que, a pesar de ello, el equipo casi logra la clasificación al mundial.

"Vamos a ver qué pasa ahora. Creo que es muy temprano para dar una apreciación. Nosotros como peruanos debemos apoyar a la selección, esté como esté", afirmó Claudio Pizarro.

De esta manera, Claudio Pizarro encaró a un hincha de la Selección Peruana que lo insultó gritándole "pecho frío" en el aeropuerto Jorge Chávez. El 'Bombardero de los Andes' tildó de "cobarde" al aficionado por gritarle por la espalda.