Perú y los tres exóticos países que no han anotado un gol en las Eliminatorias 2026

Perú no conoce la victoria, o siquiera marcó un gol, en las Eliminatorias 2026, lo que terminó haciéndolo ingresar en una penosa lista de países que también se encuentran en la misma situación.

El 'Equipo de todos' dejó el top 10 de las mejores selecciones del planeta que, en su tiempo, Ricardo Gareca, llevó a escalar. Ahora, en el 2023, se codea con exóticas naciones del Caribe y África.

La Selección de Anguila, desde su creación, nunca ganó en la primera ronda de las Eliminatorias de Confacaf. Además, a partir del 2004, no ha marcado un gol en las distintas llaves que jugó, alcanzando 12 partidos sin concretar una diana.

También en el Caribe, Bahamas sufre debido a la ausencia de un gol. Y es que desde el 2015, su selección no firma un sola anotación, acumulando seis juegos consecutivos.

Ubicada en la zona de África Oriental, Seychelles tiene ahogado el grito de gol desde el 2008. Así, son siete juegos de forma continúa que no bate las redes del arco rival.

Perú cayó este jueves 2-0 ante Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz. Las grandes novedades fueron las incorporaciones de Piero Quispe, Joao Grimaldo y Franco Zanelatto. No obstante, estos jóvenes futbolistas de la Liga 1 no pudieron evitar una nueva derrota.

Con ello, la 'Bicolor' continúa sin lograr una victoria en lo que va de la competencia, quedando hasta el momento en el puesto 10 con tan solo 1 punto acumulado.

Cabe precisar que, esta semana, el conjunto peruano se enfrentará a su similar Venezuela en el Estadio Nacional de Lima, por lo que se espera que esta vez sí puedan lograr los tres puntos y luchar un puesto para el siguiente Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante la citada coyuntura, el mítico exjugador Roberto 'Chorri' Palacios invitó al 'Ajedrecista' a dar un paso al costado. Según indicó, las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2026 son cortas, por lo que, es necesario una revolución en el 'Equipo de Todos'.

"(Un técnico en un equipo que ha sacado 1 solo punto, ¿se va, no?) Sí, por supuesto. En una selección más todavía. Si fuera un equipo quizás no porque el torneo es largo, pero en una selección no porque es complicado. Es un momento difícil para Juan Reynoso porque los resultados no se le están dando", respondió en el programa 'Menendez Sports'.