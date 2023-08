¡Pide una oportunidad! Andrés Andrade: "Ojalá Alianza me espere para tener mi revancha"

El volante de Alianza Lima, Andrés Andrade, expresó su deseo de que el conjunto de La Victoria le brinde una oportunidad de "tener una revancha", tras sufrir una grave lesión que lo alejará de los terrenos de juego por alrededor de siete meses.

Durante diálogo con la prensa, el mediocampista agradeció a la directiva blanquiazul por permitirle hacer su recuperación en su país natal, Colombia. Al respecto, sostuvo que era muy importante para él dar pasos en su recuperación en su tierra.

Por otro lado, Andrade compartió su esperanza de completar su restauración antes del plazo determinado por los especialistas. No obstante, indicó que quienes lo están tratando le prohibieron regresar a las canchas sin completar todos los procedimientos.

"Va dependiendo de cada persona y la recuperación. Siempre se dice que esta lesión para volver a jugar son siete meses, así que esperemos estar antes, porque el doctor ya fue muy claro y estricto conmigo y me dijo que no me iba a dejar jugar antes", indicó.

En esa línea, el 'Rifle' aseveró que a lo largo de su carrera sufrió "muy pocas lesiones" y, en varias oportunidades, se recuperó antes del plazo establecido.

"He tenido pocas lesiones en mi carrera y en las pocas lesiones siempre he regresado antes. De mis piernas solo había sufrido el quinto metatarsiano, me habían dado tres meses y medio y creo que jugué a los dos meses y una semana. Me recupero rápido y espero que esta no sea la excepción", agregó.