Piero Alva llena de elogios a Quispe tras su convocatoria: "Va a tener mucho protagonismo"

El exjugador de Universitario de Deportes ('U'), Piero Alva, llenó de elogios a Quispe tras su convocatoria en la Selección Peruana y aseguró que tendrá "mucho protagonismo" en la fecha doble ante Bolivia y Venezuela.

En entrevista para Ovación, el jefe de la Unidad Técnica de Menores aseguró que el volante 'crema' entiende el juego y que no solo da "chispazos".

"Estoy seguro de que para estos partidos Piero va a tener mucho protagonismo, es un jugador que ha demostrado que no es casualidad y no solo te da chispazos y que te brinda no solo cosas con el balón, se ha vuelto muy táctico y entiende el juego", declaró.