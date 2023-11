Piero Quispe rompe en llanto tras salir campeón con la 'U' en la final de la Liga 1: "Grande hay uno solo"

El jugador de 22 años, Piero Quispe brindó una entrevista a la prensa y al borde del llanto, se mostró agradecido con el plantel técnico de Universitario de Deportes por ayudarlo a cumplir uno de sus grandes sueños desde que era niño: ¡ser campeón de la Liga 1 con el "equipo de sus amores"!

Luego de ganar de visitante, el centrocampista crema, Piero Quispe algo nervioso por la emoción del momento, aprovechó en agradecer al entrenador uruguayo, Jorge Fossati por haber confiado en él y permitirle ser titular de uno de los partidos más esperado por todos los hinchas.

También agradeció a su familia y a sus seres más queridos que siempre estuvieron presentes tanto en sus triunfos como en las derrotas a lo largo de la temporada del campeonato nacional.

El futbolista sorprendió a todos al no olvidarse de los hinchas cremas por siempre estar "en las buenas y en las malas" apoyándolo a él y también a todos sus compañeros. Asimismo, decidió mantener en la incertidumbre su futuro fuera del cuadro merengue.

Luego de dar la vuelta dentro del campo del estadio Alejandro Villanueva, el guardameta José Carvallo se mostró muy emocionado por el esfuerzo de sus compañeros para lograr obtener la ansiada estrella 27 y recordó cuándo fue la última vez que campeonó con la 'U'.

"Me ha tocado vivir hermosos momentos con esta institución (la 'U'), momentos difíciles, pero hoy la alegría es muy grande. (...) Luego de diez años me regala Dios esta bendición. (...) Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y este va a ser mi último clásico también", expresó el portero merengue.