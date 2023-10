Pizarro arremete contra hinchas de la Selección Peruana: "No aprecian lo que uno hace por su país"

El exdelantero de la Selección Peruana, Claudio Pizarro, arremetió contra los hinchas de la 'Bicolor' y aseguró que "no aprecian lo que uno hace por su país".

En entrevista con 'Día D', el exatacante de Alianza Lima indicó que en el Perú existe un problema de educación, valores y respeto. También, apuntó que observar tantas críticas en su contra es "penoso".

"No te diría (que la gente fue) injusta, simplemente es un tema de ver las cosas. En el Perú, tenemos un problema de educación, de valores, de respeto. No es que yo me haya sentido mal por ellos (los hinchas), sino que tal vez me daba más pena que otra cosa. Ver a gente que no aprecia o no se da cuenta de lo que uno hace por su país para sacar adelante ciertas cosas es penoso", mencionó.