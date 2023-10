¡Polémico! Lula da Silva, presidente de Brasil, criticó a los jugadores de su selección y tomó a Messi de ejemplo

La Selección de Fútbol de Brasil no pasa por su mejor momento. De hecho, la decadencia y bajo nivel de cracks como Neymar, Rodrygo o Richarlison, sumado a los escándalos extradeportivos ha dejado una amarga impresión. El presidente del país, Lula da Silva, aprovechó la consagración de Messi como Balón de Oro para criticar fuertemente al equipo nacional.

Lula fue directo y tajante con su comentario, comparando a Lionel Messi con las figuras de su país, en un paralelismo que no cayó nada bien dentro de la 'verdeamarelha'.

"Messi debería servir de ejemplo a los jugadores brasileños. El chico de 36 años, campeón del mundo, con el Balón de Oro y todo. Messi necesita ser una inspiración de dedicación para estos niños. Quien quiera ganar el Balón de Oro tiene que dedicarse, tiene que ser profesional. No va con la fiesta, no va con la noche de fiesta", señaló.

Como si la comparación con el astro argentino no fuera suficiente, el presidente de Brasil se mostró ofuscado que las últimas generaciones de futbolistas brasileños no hayan podido conectar con su gente y nación.

Da Silva dio su opinión respecto a las 'promesas' que salen constantemente del fútbol brasileño pero regresan al país luego de fracasar en Europa.

"Poco después desaparece porque capaz no tiene el talento, no tiene estructura psicológica para crecer. Aparecen pintados de oro y de la nada, desaparecen. Aparece un niño de 17 años que al poco tiempo es vendido. La gente no consigue conectar. ¿Hace cuántos años que Brasil no tiene un ídolo de verdad?", agregó.