¡Pone el pecho! Juan Reynoso responde a críticas de la hinchada tras derrota de Perú ante Chile

Juan Reynoso, actual entrenador de la Selección Peruana, decidió pronunciarse a puertas del Perú vs. Argentina. Y aunque básicamente dio a conocer cómo es que llegará el equipo al duelo, no pudo evitar referirse a las criticas de la hinchada tras la derrota ante Chile ¿Qué dijo?

El director técnico de 'La Bicolor' ofreció una conferencia de prensa previo al duelo contra Argentina. Si bien todo estuvo enfocado en el estilo que usará Reynoso frente a la actual campeona del mundo, decidió también responder a las críticas que recibió su equipo técnico tras la dura caída en Santiago, resultado que posicionó a la selección en el penúltimo lugar.

Al respecto, precisó que el último partido no fue de su agrado debido a que el equipo no plasmó nada de lo que tenían en mente. Asimismo, recalcó que se queda el rendimiento ante Brasil, duelo que también se perdió a pocos minutos del 'pitazo' final.

"Este último partido no me gustó para nada. Fueron 70 minutos que el equipo no plasmó lo que queríamos. Me quedo con el rendimiento de Brasil", dijo en un primer momento.