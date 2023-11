¿Por qué Jean Ferrari no estuvo en el 'Matutazo'? Esta es la impactante revelación que dio Manuel Barreto

Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes, no estuvo presente en el 'Matutazo', por lo que se generó una serie de especulaciones que Manuel Barreto, director deportivo 'crema', se encargó de esclarecer.

Al final del enfrentamiento, el exfutbolista destacó la gestión de Ferrari en el conjunto de Ate que, tras 36 jornadas regulares y un play off, logró la ansiada '27', esquiva para los 'Merengues' desde hace diez años.

En ese sentido, Barreto reveló que Ferrari, en estos momentos, se halla en Estados Unidos (EE.UU.) tras superar una delicada operación. Según indicó, el administrador temporal se encuentra en buen estado.

Por otro lado, contó que la entrega del trofeo de la Liga 1 al equipo de Jorge Fossati está programada para este domingo en el Estadio Monumental a fin de celebrar con sus hinchas.

Como se recuerda, Universitario venció 0-2 a Alianza en 'Matute' y rompió una racha de diez años sin obtener el certamen peruano. Edison Flores y Horacio Calcaterra fueron los héroes de la 'U' con un gol cada uno. No obstante, Piero Quispe volvió a demostrar que es el 'amo y señor' del equipo, ya que todas las jugadas de peligro pasaron por sus píes.

Los 'Blanquiazules' evidenciaron todas las carencias que vienen arrastrando en este 2023. Así, en ningún momento del partido encontraron alguna forma de lastimar a los 'Merengues' y se salvaron de una goleada histórica.

En medio de la algarabía, distintos jugadores 'cremas' se animaron a dar anuncios sobre su futuro. A detalle, Rodrigo Ureña señaló que renovó con el cuadro de Ate por tres temporadas más, mientras que el guardameta José Carvallo contó que este fue su último clásico.

"Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y este va a ser mi último clásico también", comentó el mundialista.