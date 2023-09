¡Primera aparición! Esto dijo Joao Grimaldo tras debutar con 'La Blanquirroja' en las Eliminatorias

La derrota de 'La Blanquirroja' dejó un mal sabor de boca en millones de peruanos tras el óptimo rendimiento del equipo de Juan Reynoso. No obstante, el debut de Joao Grimaldo fue uno de los puntos más rescatables, teniendo en cuenta que se trata de un futbolista de 20 años.

El jugador de Sporting Cristal junto al rendimiento de Renato Tapia, Paolo Guerrero y Aldo Corzo fue de lo más comentado por los connacionales en las redes sociales. Y es que, pese a su corta edad, tuvo el atrevimiento de usar su velocidad frente a Marquinhos y Bruno Guimarães.

Arropado por sus seres queridos, el seleccionado nacional se refirió a la oportunidad que le dio Juan Reynoso de vestir por primera vez la indumentaria del 'Equipo de todos' en un partido por las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2026.

En ese sentido, indicó que los jugadores más experimentados de 'La Bicolor' lo aconsejaron para que se desenvuelva de la mejor manera en su debut. Puntualmente, destacó a Yoshimar Yotún en dicho aspecto, con quien comparte camerinos en La Florida.

"Me dieron unos consejos, me dieron más confianza para entrar al partido con muchos ánimos. (¿Qué te dijo Yotún?) Sí, a 'Yoshi' lo tengo todos los días en el club, me apoyó bastante, me dio unos consejitos y creo que lo mostré en el campo", añadió en su intervención.