¡Promesa al volante! Andrés Cárdenas, piloto peruano de 14 años, triunfa en la Formula 4

24/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Una inoportuna promesa se esta asentando en las grandes ligas del automovilismo europeo de jóvenes. Se trata del peruano Andrés Cárdenas, de apenas 14 años, que este domingo gano en el Campeonato de España de Fórmula 4, dentro del certamen NAPA 'Racing Weeknd', disputado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Cárdenas entró en el primer lugar en la segunda carrera del fin de semana dejando en alto la bandera del Perú, tras superar al francés Enzo Deligny y al italiano Valerio Rinicella, como lo dio a conocer la organización del torneo.

La tercera y última carrera fueron ganadas por el francés Theophile Nael, con el ya mencionado Rinicella en segundo lugar, y el singapurense Christian Ho en tercera posición.

Lamentablemente para el peruano, las demás carreras serían ganadas por representantes de Dinamarca, Portugal y España. siendo Cárdenas el único sudamericano presente en la competencia en imponerse en al menos una de las carreras.

Triunfo en importante categoría

El Campeonato de España tuvo más de 12,000 asistentes que respondieron a la llamada del automovilismo y presenciaron este importante espectáculo, ofrecido en tres categorías de liza ofrecidas en todo el fin de semana. Cárdenas se impuso en la primera carrera, llevándose un importante trofeo a casa.

El piloto nacional disputó además la primera manga de F-4 el pasado sábado, en la jornada inaugural, donde también ganó el francés Theophile Nael, antecediendo en la clasificación al peruano Cárdenas, segundo.

De apenas 14 años, Andrés recientemente firmó con Campos Racing, que lo denomina como "una joya de la escena internacional".

Se podría convertir en uno de los mejores

Cárdenas ya ha hecho historia en el Perú, ganando el Rotax Max Challenge y finalizando como bicampeón de la Panamerican ROK Cup Challenge. Cuando se mudo a Europa, su lista de logros siguió creciendo con el tiempo.

Hasta ahora, ha sido subcampeón de la Champions of the Future Winter Series en 2022, además también ganó la medalla de oro en los FIA Motorsport Games 2022. Por último, pero no menos importante, Cárdenas forma parte de la Dirección A14 de Fernando Alonso al igual que Nikola Tsolov, quien tomó el título de F4 España con Campos Racing el año pasado.

Tras vencer en su carrera correspondiente al Campeonato de España dentro de la Fórmula 4, el joven piloto Andrés Cárdenas se asienta en el mundo del automovilismo como una promesa al volante para el país, con apenas 14 años.