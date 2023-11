"Puedo dar más": André Carrillo respondió a sus críticas por su rendimiento con la Selección Peruana

Luego del empate de la Selección Peruana frente a Venezuela -y los incidentes alrededor del encuentro por Eliminatorias-, múltiples futbolistas recibieron críticas diversas por su bajo rendimiento contra la 'Vinotinto'. Uno de los que más señalamientos recibió fue André Carrillo.

El extremo derecho no tuvo el mejor de sus partidos el pasado martes, y se encontró impreciso, falto de ritmo y de su tradicional habilidad. Sin embargo, lo que más enojó a la mala actitud con la que Carrillo disputó el encuentro.

Carrillo, criticado por presunta falta de actitud, se mostró consciente del bajo nivel que demuestra hace varios partidos con la 'Blanquirroja' y declaró que se siente inconforme porque "puede dar más".

"Soy consciente que no he tenido buenos partidos. No estoy dando mi mejor nivel, no siento vergüenza, pero no me siento del todo bien sabiendo que puedo dar más", declaró.