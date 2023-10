27/10/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Falta poco. El Torneo Clausura está cerca de llegar a su fin y, a solo días de la última fecha que definirá al ganador, se ha confirmado cuáles serán los canales que transmitirán los partidos de Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar este domingo.

En televisión

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales oficiales del campeonato local este jueves 26 de octubre, donde todos los seguidores del fútbol peruano pueden identificar por cuál media podrán ver el último encuentro de su equipo favorito en el segundo torneo corto del año.

Por ejemplo, los hinchas de la 'U' podrán palpitar el encuentro con Sport Huancayo a través de Gol Perú desde la 03:00 de la tarde, cuando el árbitro del duelo dé el pitido inicial.

Por otro lado, el Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima se podrá ver desde la misma hora a través de Liga 1 Max. En esa misma línea, el Sporting Cristal vs Alianza Atlético se podrá disfrutar por Liga 1, mientras que el Binacional vs Melgar mediante DirecTV o Nativa.

También lo vivirás por radio

Cabe decir que la televisión no será el único medio por donde los hinchas de estos cuatro equipos podrán seguir el minuto a minuto de la infartante definición del Clausura.

Y es que, aquellos no puedan estar en sus casas, podrán estar al tanto de todas las acciones a través de radio Exitosa, gracias a su transmisión especial por la última fecha del certamen en los 95.5 FM.

Incluso, esta última también saldrá por Youtube y Facebook desde las 02:45 de la tarde, porque la Liga 1 se escucha mejor en Radio Exitosa.

Se define al ganador

Como se recuerda, esta edición del Clausura es una de las más apretadas de los últimos años, con hasta 5 equipos con posibilidades de gritar campeón.

El favorito de ellos es Universitario de Deportes, que depende de sí mismo y solo necesita ganar a Sport Huancayo en el Estadio Monumental para asegurarse una final contra Alianza Lima.

Precisamente, los blanquiazules, Sporting Cristal, Melgar e, incluso ADT, deberán ganar obligatoriamente y estar a la expectativa de otros resultados para poder hacerse de la competición.

De esta manera, todo va quedando listo para la definición del Torneo Clausura 2023 y, tras conocer por qué medios podrán seguir los diferentes partidos, los hinchas del fútbol peruano ya están a la espera del pitido inicial este domingo.