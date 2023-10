"¿Qué partido he jugado mal?": Carlos Zambrano confrontó a la prensa por recordar su expulsión ante Chile

El defensa de Alianza Lima, Carlos Zambrano, confrontó a la prensa que le recordó su expulsión ante Chile en la Copa América 2015 y aseguró que "siempre" tiene un gran rendimiento con la Selección Peruana.

En declaraciones a la prensa, el 'Kaiser' indicó que aquel partido ante la 'Roja' ha quedado en el pasado y apuntó que lo único criticable en su nivel en la 'Blanquirroja' son las expulsiones.

"El malo siempre ha sido la tarjeta roja nada más, lo único porque siempre juego bien, los retaría a que me digan ¿Qué partido he jugado mal? y casi no hay, de verdad, simplemente la expulsión es lo que me marcó, pero ya fue hace muchos años, creo que 7 u 8, de lo cual ya quedo en el pasado", declaró.

Asimismo, el 'León' aseguró que los jugadores de la 'Bicolor' son conscientes que el partido ante Chile es un clásico y manifestó que irán a conseguir la mayor cantidad de puntos posibles.

En esa misma línea, Zambrano señaló que los duelos conta la Selección Chilena son siempre complicados, debido a que ambos necesitan seguir sumando en las Eliminatorias.

Además, el 'Kaiser' mostró su alegría de volver a ser considerado por Juan Reynoso en la 'Blanquirroja' y aseveró que es un orgullo para cualquier jugador representar a su país.

"Estoy contento, ya lo he dicho muchas veces que al que le toque estar siempre en los preciclos o en la lista final, siempre será una alegría representar al Perú. Yo ya he pasado muchos ciclos del cual aún me mantengo y me siento contento de eso, sinceramente he perdido la cuenta pero estar aquí en Videna es un orgullo para cada jugador y como te digo, al que le toque estar, hay que tratar de disfrutarlo", añadió.