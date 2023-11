¿Qué sanción recibiría Alianza Lima tras el apagón en el estadio 'Matute'?

09/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

En entrevista con Exitosa, el experto en derecho deportivo, Jhonny Baldovino, reveló cuál sería la sanción que recibiría el club Alianza Lima tras el apagón en el estadio 'Matute' acontecido en los instantes posteriores al final del partido en el que Universitario de Deportes se coronó campeón de la Liga 1.

Durante el diálogo con Manuel Rosas en Exitosa Perú, el especialista señaló que la institución deportiva podría recibir sanciones penales relacionadas al delito de exposición de personas al peligro.

"La persona que tomó la decisión no midió las consecuencias que pudo tener su acto. Por ejemplo, poner en peligro a las más de 30 mil personas que estaba en el estadio. (...) Este es un tema algo similar a lo que en temas penales se pone como exposición de personas al peligro", declaró para nuestro medio.

Sanción contra el cuadro blanquiazul

Baldovino indicó que una sanción hacia el cuadro blanquiazul se daría "de todas maneras". Esta podría ser de manera económica o deportiva, incluso, se llegaría a cerrar el estadio durante determinadas fechas.

"Sanción al estadio de todas maneras. Va a haber sanción económica o deportiva, puede cerrarse el estadio por determinadas fechas. El club también tiene una responsabilidad", expresó.

Según mencionó, el club de La Victoria también recibiría una penalidad a nivel comercial. El especialista explicó que existen empresas patrocinadoras del partido que buscan promocionar sus marcas al final del importante evento deportivo.

Sin embargo, esto último no pudo ocurrir debido a que no se volvieron a encender las luces y no ocurrió la tan ansiada entrega de la copa. Y es que no solo la oscuridad invadió la cancha, sino que un grupo de hinchas aprovechó la oportunidad para ingresar al campo.

"Las empresas que son los sponsors de la Liga 1 buscan el último partido del año para mostrar su marca a la hora de entregar el premio, pero no se pudo hacer nada. Entonces, también va a haber una sanción por ese lado", resaltó el especialista.

¿Qué sucederá con los dirigentes?

Baldovino señaló que, bajo su consideración, será difícil determinar quién fue la persona que tomó la decisión de apagar las luces. El experto indicó que lo más probable sería que responsabilicen a un trabajador al que le dieron la orden.

"(¿Sanción a dirigentes es posible?) No, porque en este caso es bien difícil determinar quién tomó la decisión. Finalmente le echarán la culpa a un trabajador al que le dijeron que lo haga", mencionó.

De esta manera, el especialista dio a conocer que Alianza Lima recibiría una sanción por el apagón acontecido en el estadio 'Matute' tras la victoria de Universitario de Deportes.