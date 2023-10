¿Quién es Mathys Tel, el 'Mini Mbappé que rechazó al Real Madrid y eligió al Bayern Múnich?

Imagina tener la chance de poder elegir ser futbolista de Real Madrid o Bayern Múnich. Oportunidad que múltiples jugadores históricos han tenido, pero que no suele ser usual debido a la calidad que exigen ambos equipos. Sin embargo, Mathys Tel, el 'Mini Mbappé' de 18 años, la ha tenido, y eligió al club alemán por encima del 'Rey de Europa'.

Tel apenas tiene 18 años y ya se encuentra marcando diferencias en el equipo más grande de Alemania, conjunto que tuvo como prioridad desde el principio, y terminó interesándose en sus servicios la temporada pasada.

El delantero francés contó detalles de su llegada al Bayern Múnich en una entrevista para el canal de Youtube de su país 'Carre'. Incluso, cuando se le preguntó acerca de jugar con el Real Madrid cuando mostraron interés, respondió con un rotundo 'no'.

"No, que sí o sí quería estar en el Bayern Munich", señaló el delantero.

El delantero confesó que cuando se llegó a enterar que el cuadro alemán lo había elegido como el sucesor de Robert Lewandowski se sorprendió bastante, y que apoyó para que las negociaciones se dieran rápido.

"En cuanto a la salida de Lewandowski, fue en el momento adecuado. El Bayern buscaba otro atacante y el Rennes quería que me quedara. Todo se hizo muy rápido", expresó.

Incluso, mostró su respeto al histórico delantero polaco, comentando que rechazó utilizar la dorsal '9'.

"¿Suceder a Lewandowski? Es un desafío enorme. Sí, el Bayern me ofreció el número 9 de Lewandowski, pero preferí el 39 porque tenía metas específicas en mente. No quería llegar y tomar el 9 de Lewandowski sin que la gente me conociera, él había logrado cosas increíbles. Quiero ganarme el número 9″, señaló.