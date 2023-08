¿Quién es Sebastián Hernández? El caso del jugador que rechazó a Israel para ser convocado por la Selección Peruana

Ante la falta de jugadores destacados en el torneo local, la aparición de futbolistas extranjeros con raíces peruanas dispuestos a jugar por la Selección Peruana no se hace esperar. El último nombre en salir a la luz es el del defensor Sebastián Hernández, lateral derecho de 20 años que nació en Israel, pero posee madre peruana.

Hernández, nacido el 16 de enero de 2003, fue convocado por todas las categorías inferiores de la Selección de Israel y del Hapoel Tel Aviv FC, equipo con el que juega actualmente. Sin embargo, Sebastián renunció al pasaporte israelí para poder cumplir su sueño de jugar con la blanquirroja.

"Aunque nací en Israel y tengo ciudadanía, decidí quedarme con el pasaporte peruano y optar por representar a Perú. Cuando comenzaron a programarse partidos oficiales en Israel, y no solo entrenamientos, me comunicaron que sin pasaporte israelí no podía jugar en la selección", informó a Depor.