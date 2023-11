¿Quispe y Grimaldo? Alexander Callens deja desconcertante mensaje tras empate de Perú en Lima: "La intensidad es otra"

22/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensor de la Selección Peruana, Alexander Callens, se refirió a las diferencias que existieron en el 'Equipo de todos' durante la primera y segunda mitad en el empate contra Venezuela. Según indicó, hubo modificaciones porque ciertos jugadores tienen dos o tres partidos con la 'Blanquirroja' y las Eliminatorias son "otra cosa".

Desconcertante mensaje

En su salida del Estadio Nacional, el zaguero apuntó que muchas personas dicen que estos futbolistas ya están para desempeñarse a lo largo de 90 minutos. No obstante, si no los terminas sustituyendo, no podrán ayudar.

"Los que iniciaron tienen dos o tres partidos por Clasificatorias. No es lo mismo. Mucha gente habla de que están para 90', pero la intensidad es otra y si no haces cambios, no van a ayudar", expresó a Movistar Deportes.

Por otro lado, reafirmó el compromiso de todos los integrantes de la 'Bicolor'. "Yo veo las caras de mis compañeros y lo dieron todo. Acabó el partido, los vi a cada uno y sus ojos me dijeron todo. Ahora como la situación está mal, todo lo vemos mal", sostuvo.

Finalmente, instó a la unidad para que la Selección Peruana abandone esta situación, que no ocurría en las últimas dos eliminatorias. "Estamos últimos y a nadie le gusta ver eso. No estamos acostumbrados a estar así. El camino es estar juntos", indicó.

"No están ni para 60 minutos"

Como se recuerda, el entrenador peruano, Juan Reynoso, arremetió contra los jóvenes talentos de la Liga 1, Joao Grimaldo y Bryan Reyna, tras perder 0-2 contra Argentina en el Estadio Nacional.

"Está claro que no estamos para nada satisfechos. Solo voy a cerrar diciendo que hoy, lastimosamente, Bryan y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Esas son las carencias que nos da la liga local", comentó tiempo atrás.

En respuesta a ello, miles de internautas mostraron su indignación por esta declaración. Y es que ambos jóvenes, junto a Piero Quispe, son las esperanzas de que el 'Equipo de todos' mejore en los próximos juegos de las Clasificatorias a la Copa del Mundo 2026.

Así, luego del empate de Perú en Lima, Alexander Callens apuntó que muchos aseguran que ciertos futbolistas ya están para desempeñarse a lo largo de 90 minutos. No obstante, "si no haces cambios, no podrán ayudar".