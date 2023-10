Reimond Manco dispara críticas por convocatoria de Santiago Ormeño: "No ha marcado mucha diferencia"

10/10/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras conocerse la lista final de los convocados de la selección peruana, uno de los nombres que ha causado más controversia es el del delantero del FC Juárez de México, Santiago Ormeño. Y fue Reimond Manco, exvolante de Alianza Lima, quien utilizó su programa de YouTube, 'Cojo y Manco', para expresar su descontento y sorpresa por la inclusión de este jugador en la convocatoria.

¿Qué dijo Reimond Manco?

Reimond Manco, junto con el periodista Horacio Zimmermann, analizó el llamado de Santiago Ormeño y no escatimó en críticas. Según dijo el conductor de 'Cojo y Manco', la elección del delantero no tiene sentido, ya que no llega con el ritmo y la continuidad necesarios debido a su situación en el club mexicano. Además, señaló que en sus anteriores convocatorias con la selección peruana, no logró marcar una gran diferencia.

El exfutbolista manifestó su preferencia por otros delanteros, especialmente Matías Succar, a quien considera un jugador en excelente forma y con un gran potencial. " Me hubiese gustado que se quede Matías Succar , viene siendo titular habitual, hace goles, la viene rompiendo en el torneo local y es un joven con mucha proyección", enfatizó Reimond Manco.

¿Ormeño encaja en la 'Blanquirroja'?

Por su parte, Horacio Zimmerman analizó los recientes partidos de la selección peruana contra Paraguay y Brasil, destacando la necesidad de fuerza y dinámica en el equipo. Esto llevó a cuestionarse cómo podría encajar Ormeño en un partido de similar intensidad.

Horacio Zimmerman expresó sus dudas sobre la capacidad de Ormeño para jugar lejos del área rival, algo que Paolo Guerrero había experimentado en los enfrentamientos anteriores contra Paraguay y Brasil.

El periodista destacó que la principal fortaleza de Ormeño radica en su capacidad para estar en el terreno rival y aprovechar oportunidades de definición. "No lo imagino jugando a 40 metros del área rival, que ha sido lo que le pasó a Paolo (Guerrero) en los partidos contra Paraguay y Brasil", concluyó Horacio Zimmerman.

La inclusión de Santiago Ormeño en la lista de la selección peruana para los próximos partidos ha generado un debate interesante en el mundo del fútbol peruano. Mientras algunos ven en él un delantero con potencial para marcar la diferencia, otros cuestionan su adaptación al estilo de juego de la 'Blanquirroja' y su falta de ritmo. El tiempo dirá si esta polémica convocatoria resulta acertada o no, y si el futbolista logra demostrar su valía en el campo de juego.