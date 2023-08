Reimond Manco se sincera sobre su carrera: "Podría haber jugado en Barcelona y peleado el Balón de Oro"

El exjotita Reimond Manco repasó su carrera futbolística y afirmó que "si hubiese sido disciplinado", hubiera llegado a equipos de la magnitud de FC Barcelona, donde hubiera peleado el máximo galardón individual: el Balón de Oro.

Las declaraciones del ex Alianza Lima tuvieron lugar en el programa digital 'Cojo y Manco', donde el recordado volante se refirió a su etapa en Europa. Allí, aseguró con total confianza que su destino hubiera sido otro si tomaba otras decisiones.

"Que no suene agrandado, pero yo podría haber estado jugando en el Barcelona tranquilamente y peleado haber sido el Balón de Oro. Si hubiese seguido formándome, si hubiese seguido creciendo, si hubiese hecho caso, si hubiese sido disciplinado, ese hubiera sido mi destino, no tendo dudas", declaró .

Incluso, Reimond Manco enfatizó en su estadía como jugador del PSV de Holanda, donde llegó a una temprana edad. Según indicó, era considerado como el "Romario de Holanda" gracias a sus grandes actuaciones en pretemporada.

De hecho, recordó que en aquel periodo, inició como titular en el equipo holandés y, tras perder sitio en la oncena inicial, llegó a pedir un préstamo para poder tener más minutos.

"En Holando, debuté en Champions League con 18 años. Yo cuando fui, en la pretemporada, era titular. A los seis meses, yo pedí que me presten porque no era titular y no quisieron prestarme. Yo era el futuro Romerio del PSV y me decían así, pero yo no me daba cuenta", contó.