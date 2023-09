Reimond Manco y la vez que se comparó con Joao Grimaldo: "Tiene algo que yo no tenía"

Tras el debut de Joao Grimaldo en la Selección Peruana, recordamos la vez que Reimond Manco se comparó con el jugador de Sporting Cristal.

Durante la emisión del programa 'Cojo y Manco', el exfutbolista de Alianza Lima elogió las características técnicas del extremo 'celeste' y calificó su juego como "más encarador". También, destacó que el debutante con la 'Bicolor' tiene gol, lo que le da un plus extra.

"Grimaldo me hace acordar mucho a mí. No Reyna, él es potencia, rapidez y fuerza. Grimaldo es más encarador. Te engancha, te trae, te lleva. Pero tiene algo que yo no tenía que es gol, y eso le da un plus extra al chico", aseguró.