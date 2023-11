"Retirarme en Barcelona sería espectacular": histórico futbolista sueña con terminar su carrera en el cuadro 'blaugrana'

El presente del Barcelona no es el mejor, encontrándose en la tercera posición en La Liga y sin clasificar a octavos de final de Champions League hace dos años. Sin embargo, esto podría cambiar, debido a que un histórico y legendario futbolista indicó que sueña con terminar su carrera en el club 'blaugrana' y desea llevarlos de vuelta a la cima.

El futbolista que desea regresar fue crucial en el 'sextete' conseguido por Barcelona conseguido en el año 2011, siendo campeón de Champions League, LaLiga, Copa del Rey, entre otros trofeos.

Como si fuera poco, se trata de jugador que fue contemporáneo a campeones del mundo, y que muy recientemente viene teniendo rendimientos notables en su liga.

Siendo fundamental en sus temporadas en Barcelona, Pedro Rodríguez fue uno de los mejores suplentes que tenía el cuadro español. Actualmente juega en la Serie A, siendo delantero del Lazio, y recientemente confesó sus ganas de volver a Barcelona.

"El Barça es mi casa, eso no quiere decir que no defienda al 100% el club donde estoy ahora. El Barça es mi equipo, es muy complicado que vuelva, por muchos factores, por la edad, pero me encantaría. Retirarme al Barça sería espectacular, pero como lo veo lejano y difícil, es algo que no me planteo aún", declaró para el programa La Portería.