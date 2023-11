Reynoso sobre el rendimiento de la Selección Peruana ante Bolivia: "El equipo tuvo una mejora importante"

El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, aseguró que el rendimiento de la 'Blanquirroja' tuvo una mejora "importante" ante Bolivia en La Paz.

En conferencia de prensa, el director técnico de la 'Bicolor' señaló que observó el partido ante la 'Verde' en dos oportunidades y resaltó que hubo una impronta futbolística en el Hernando Siles.

"El tema en el fútbol es un colectivo. Lo de Bolivia me gustó. He visto el video dos veces y tenemos las estadísticas. Creo que el equipo tuvo una mejora importante en una geografía distinta para nosotros. Esperamos que mañana eso se siga reforzando en el rendimiento", sostuvo.

Asimismo, el 'Cabezón' indicó que diversos futbolistas del combinado nacional están desgastados físicamente, debido a que en Sudamérica están en la recta final de sus torneos. También, descartó que existan problemas en la interna de la 'Blanquirroja' y aseguró que los jugador tienen un "compromiso total".

Igualmente, Reynoso Guzmán dejó en claro que debido a su contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), permaneceré al mando del conjunto peruano hasta diciembre del 2025.

En seguida, se mostró sorprendido respecto a los rumores de su posible salida de la Selección Peruana, calificando a la situación como 'leyendas urbanas'.

Según mencionó el popular 'Cabezón', el último sábado Agustín Lozano estuvo acompañando los entrenamientos de la 'Blanquirroja'; sin embargo, el director de la FPF jamás habló acerca de dicha posibilidad.

"Me genera sorpresa. El sábado estuvo con nosotros Agustín (Lozano), pero conmigo nadie se comunicó. Pero son leyendas urbanas. Nadie me ha dicho nada y no me pidieron ningún acercamiento", agregó.