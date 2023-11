Ricardo Gareca: ¿Por qué su esposa se opuso a la idea de que el DT abandonara la Selección Peruana?

La sorpresiva despedida de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana en 2022, tras no lograr la clasificación al Mundial de Qatar, dejó a los hinchas impactados. Entre las voces que apoyaron su permanencia, se encuentra su esposa, Gladys Hartintegui, quien recientemente compartió sus razones en medio de una entrevista durante el repechaje contra Australia.

La decisión de Ricardo Gareca de dejar la dirección técnica de la Selección Peruana en el 2022 tras no conseguir la clasificación al Mundial Qatar 2022 generó conmoción entre los fervientes hinchas, quienes expresaban su deseo de contar con 'El Tigre' durante varias temporadas más.

En una entrevista durante el crucial repechaje contra Australia, Gladys Hartintegui, la esposa de Ricardo Gareca, fue consultada sobre la posible permanencia de su esposo en el equipo peruano.

Aunque destacó que la decisión era exclusivamente de él y su cuerpo técnico, expresó su deseo de que continúe, considerando el trabajo como algo "muy lindo". Con respeto a cualquier elección que tomara el padre de sus hijos, indicó su preferencia por la permanencia.