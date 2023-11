Ricardo Gareca tendría interés en volver a dirigir a la Selección Peruana pero un obstáculo se lo impide

Tras la salida de Juan Reynoso, rápidamente se comenzó a rumorear acerca de los nuevos nombres que podrían sumarse a dirigir a la Selección Peruana, y por más sorprendente que suene, Ricardo Gareca estaría seriamente interesado en regresar a Perú. Sin embargo, habría un obstáculo que impide su llegada a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La dificultad que impediría el retorno del 'Tigre' al banquillo de la selección nacional sería la presencia de Agustín Lozano en la FPF. Según el periodista Michael Succar, en caso el actual presidente termine siendo retirado o renuncie a su cargo, Gareca no tendría problemas en volver al Perú.

Es necesario recordar que la salida de Ricardo Gareca en 2022 se dio en medio de conflictos contractuales con el actual presidente de la FPF, Agustín Lozano. Esto, debido a que el entrenador solicitaba una serie de reformas dentro del fútbol peruano a nivel estructural, las cuales no pudieron realizarse.

Vale recordar que a inicios de este año, el exentrenador de Perú mencionó que no se le presentó una renovación a su cargo, y aclaró que "no se alineó" con la forma en la que se manejaron los temas contractuales hacia su salida.

"Yo renové con Oviedo. El trato que tuve con Lozano fue de respeto tanto de él hacia mí como yo hacia él. Nunca tuve la posibilidad de nada, cada uno tiene su manera de conducir. No hubo ningún tipo de posibilidad, con la manera de conducir de él (Lozano), de llevar a cabo una renovación. No puedo cuestionar una manera de conducir. Simplemente, en eso no me alineo", señaló.