¿Rumbo a Arabia Saudí? Roberto Mancini renuncia como DT de Italia tras cinco años en el cargo

Iniciando su historia con los 'azzurri' en mayo de 2018 y extendiéndose por cinco años, Roberto Mancini le puso fin a su periodo como director técnico del equipo nacional de Italia. El experimentado entrenador respondió ante rumores que lo vinculan con el fútbol de Arabia Saudí.

Fue la misma Federación de Fútbol de Italia (FIGC) la que anunció la noticia por sus redes sociales, tras recibir una carga de renuncia por parte de Mancini.

"La Federación Italiana de Fútbol anuncia que ha aceptado la renuncia de Roberto Mancini al cargo de entrenador de la selección italiana, recibida ayer a última hora de la tarde", escribió la institución en su página web.

Por su parte, el técnico brindó una entrevista con el diario italiano 'La Reppublica', donde esclareció los motivos de su salida y se refirió a los rumores que afirmaban que continuaría su carrera en el fútbol árabe.

Diferencias con los directivos

Mancini indicó que su dimisión del cargo se debe a las constantes diferencias que tuvo con Gabriele Gavina, presidente de la FIGC, el cual no confiaba en su proyecto deportivo y le colocó constantes trabas en su trabajo los últimos meses.

"Cuando llegué, renuncié a oportunidades más rentables, tomé una decisión y fue el trabajo más importante de mi vida. Gané una Eurocopa, no será mucho, pero la ganamos. Si Gravina hubiera querido, me habría retenido. No lo hizo", declaró el DT.

El exseleccionador indicó que abandona el cargo con mucho dolor, que se siente "masacrado" por la prensa luego de su decisión, y que prefiere dejar el equipo a falta de 25 días para el partido en vez de solo tres.

"¿Alguna vez has visto a un presidente cambiar el personal de un seleccionador? Gravina lleva un año queriendo revolucionarlo. Le hice entender que no podía, que a lo sumo podía poner un par de figuras extra, pero que no podía privarme de dos personas de un grupo de trabajo que funcionaba", agregó Mancini.

En su periodo de cinco años con la Selección de Italia, Roberto ganó la Eurocopa de 2020 y llegó a la final de la Nations League del 2021. Sin embargo, se quedó fuera del Mundial Qatar 2022, fracaso que le puso una mancha imborrable a su proceso con la 'azzurri'.

Negó vínculos con Arabia

Durante otra conversación con medios italianos, se le consultó a Mancini acerca de un acercamiento con la Selección de Arabia Saudí luego de la salida del francés Hervé Renard, a lo que el italiano procedió a negar dichas negociaciones.

"Para mí, Italia ha sido siempre mi prioridad. Después de tantos años en ese puesto, recibo varias proposiciones que estudiaré en las próximas semanas, pero por el momento, no hay nada concreto (...) Cuando algo me interese, pasará algo, pero Arabia Saudita no tiene nada que ver", declaró a Corriere dello sport.

El futuro de la carrera de Roberto Mancini es aún desconocido, pero su renuncia como DT de Italia deja un sinsabor a los fanáticos de su selección, debido a que queda una sensación de que pudo hacer más. Por ahora, se descarta una llegada al fútbol de Arabia, pero el futuro podría cambiar esta situación.