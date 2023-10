¿Saló a Perú? Romina Vega revela que "rompió" una cábala de Gareca antes del repechaje con Australia

La periodista deportivo Romina Vega hizo una insólita revelación sobre su estadía en Qatar como parte de la cobertura del repechaje entre Perú y Australia en 2022. Y es que, según la reportera, rompió una cábala de Ricardo Gareca antes del definitorio encuentro que nos dejó fuera del mundial.

Las palabras de la comunicadora tuvieron lugar en entrevista para el diario el Trome, donde fue consultada acerca de su experiencia mundialista en la sede de la última edición de la máxima cita del balompié que terminaría ganando Argentina.

Allí, Romina Vega se sinceró e indicó que, durante sus días en Qatar, rompió una de las cábalas que tenía el entonces entrenador de Perú: Ricardo Gareca, quien no acostumbraba a brindar entrevistas en la previa de un encuentro decisivo.

"Viajé a Qatar y en exclusiva tuve las declaraciones de Ricardo Gareca. Me alegré y después me dio algo de pena. Es que la cábala del profesor era no hablar antes de un partido y conmigo la rompió y quedamos fuera del mundial. Yo cumplía con mi trabajo y en torno a un partido hay muchos factores para ganar o perder", declaró.