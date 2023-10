Santiago Ormeño confirma llamado de Juan Reynoso: "Valoro mucho que confíe en mí"

El delantero del FC Juárez, Santiago Ormeño, confirmó que será parte de la lista de convocados que dará el entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, el lunes 9 de octubre.

En declaraciones a la prensa mexicana, el atacante nacional mostró su alegría de ser nuevamente considerado en la 'Blanquirroja' y apuntó a sumar la mayor cantidad de puntos ante Chile y Argentina.

"Ahora voy para allá, tenía un año que no iba, pero estoy seguro que hay un gran grupo, el profesor Juan Reynoso es un gran técnico y a penas comienza eso pero hay que sumar porque sino después se pone cuesta arriba y vamos a aportar nuestro granito de arena, ojalá se den las cosas", declaró.

Asimismo, Ormeño señaló que afirmó que el 'Cabezón' conoce su trabajo y valora que haya confiado en él para estos partidos. Como se recuerda, ambos coincidieron en el Puebla de México.

"Acercamiento como tal no, simplemente me convocó, él me conoce y ya sabe como trabajo, pues valoro mucho que confíe en mi y voy a dar mi mejor versión", agregó.