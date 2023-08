¡Se alejan de la punta! Universitario no pudo superar a Atlético Grau y empató 2-2

27/08/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

A pesar de haber conseguido un agónico empate, a Universitario no le alcanzó. Los 'cremas' empataron 2-2 contra Atlético Grau en el calor de Piura en un complicado partido donde los dirigidos por Jorge Fossati no consiguieron concretar la mayoría de oportunidades que generaron, y al no obtener una victoria se alejan aún más de la punta del campeonato.

Con goles de Alex Valera y Luis Urruti -al minuto 94- la 'U' rescató un empate en una difícil visita a Bernal para enfrentarse al 'Patrimonio de Piura', que se vio superior e inteligente para enfrentar a un equipo tan intenso como 'los cremas'.

Tras el resultado conseguido de visita, Universitario se ubica en el segundo puesto del Torneo Clausura, con 22 unidades, solo dos puntos detrás de Sporting Cristal, aunque el conjunto celeste tiene un partido pendiente.

90 minutos de intensidad

Apenas el árbitro pitó el inicio del encuentro, Universitario asumió el protagonismo del mismo, verticalizando el campo con diagonales de Andy Polo y múltiples asociaciones entre Piero Quispe y José Rivera, que se encontraban sumamente activos.

Sin embargo, las constantes aproximaciones 'merengues' se vieron interrumpidas cuando el defensor Piero Guzmán cometió un grosero error en salida al cederle el balón al delantero Nery Bandiera, que convirtió el primer tanto para Atlético Grau. Poco más de diez minutos después, los ataques cremas persistieron y generaron un penal por vía de Piero Quispe, que terminó anotando Alex Valera.

Universitario persistió en sus ataques, errando varias ocasiones debajo del arco rival. Por su lado, Atlético Grau comenzó a atacar de forma más directa y vertical, contragolpeando a bastante velocidad. En uno de esas ofensivas, De La Cruz se escabulló dentro del área crema y termino siendo golpeado por Di Benedetto, consiguiendo un penal para su equipo.

Fue Rodrigo Salinas el encargado de poner en ventaja a Atlético Grau nuevamente, complicando el partido para la visita. Finalmente, Universitario consiguió un empate al minuto 94, cuando tras un córner Yuriel Celi centró el balón, que fue empujado dentro del arco rival por el uruguayo Luis Urruti.

Difícil panorama para el 'merengue'

En sus últimos cinco partidos, Universitario solo pudo sacar dos triunfos, consiguiendo además dos empates y solo una derrota. Los dirigidos por Jorge Fossati han mantenido un alto ritmo en sus encuentros disputados, pero les está costando la definición y el 'último pase'.

Hace tres partidos los 'cremas' no ganan por el Torneo Clausura y si bien en lo anímico el empate ante Atlético Grau suma bastante, el presente de resultados en Universitario no es positivo, y cada vez se alejan más de la punta del campeonato