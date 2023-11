¡Se confiesa! José Carvallo reveló el motivo de su salida de Universitario (VIDEO)

El exarquero de Universitario de Deportes, José Carvallo, reveló el motivo de su salida del club de Ate tras defender sus colores, por muchos años, en diferentes etapas de su carrera deportiva.

En entrevista con un medio local, el guardameta peruano tuvo la oportunidad de exponer los argumentos de su postura. Y es que el anuncio de su desafiliación fue inesperado y cobró oficialidad a través de las redes sociales.

A detalle, Carvallo explicó que su decisión fue tomada meses antes de la final contra Alianza Lima. Según indicó, llegó a la conclusión de que había cumplido un "ciclo" con la escuadra merengue.

"Es algo que yo ya lo tenía decidido hace meses. Es una decisión personal, junto con mi esposa y mi familia. Ya sabía que este era mi último año en la 'U' pase lo que pase. Sentía que ya había cumplido un ciclo en Universitario y me siento feliz de haber dejado el club así, saliendo campeón", declaró en 'Al Ángulo' de Movistar Deportes.

Por otro lado, reafirmó que tiene pensado continuar su carrera en otra institución deportiva. "Estoy motivado para seguir jugando, me siento bien físicamente, quiero seguir disfrutando de esta profesión que es tan hermosa", sostuvo.

Pese a que tomó tal decisión, el guardameta agradeció a Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario, y Manuel Barreto, director deportivo 'crema', por intentar renovarlo para el centenario de la 'U'.

"Agradecer a Jean y Manuel. Manuel (Barreto) es una persona muy importante para que yo me quede este año en la 'U'. Con Jean (Ferrari) hablé tras finalizar el torneo, ellos querían que me quede", añadió en su intervención.

Finalmente, confesó que su estancia en tienda 'merengue' tuvo momentos de dificultad, pero es parte del fútbol y las exigencias que conllevaba formar parte del "club más grande del país".

Como se recuerda, el exseleccionado nacional se quebró en la celebración de Universitario, en el estadio 'Matute', tras derrotar a los 'Blanquiazules' por un global de 3-1 en la final de la Liga 1.

"Que la 'U' lo celebre, soy demasiado hincha. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y este va a ser mi último clásico también", expuso antes de romper en llanto.