¡Se despide! José Carvallo deja Universitario tras salir campeón de la Liga 1: "Es tiempo de partir"

José Carvallo se despidió de Universitario de Deportes con un emotivo mensaje donde destacó los grandes logros que obtuvo durante las 13 temporadas que defendió el arco del club 'crema'.

El ahora exarquero 'merengue' utilizó sus redes sociales para compartir una serie de fotografías de los momentos más memorables que vivió jugando para Universitario.

A ello le agregó un extenso mensaje donde recalcó sentirse orgulloso de haber disputado 339 partidos en 13 temporadas, logrando obtener dos títulos nacionales, dos torneos cortos y siendo además, el arquero con más partidos jugados en toda la historia del club.

Asimismo, dijo ser consciente de que en esta vida todo tiene su tiempo y al margen de ello, confirmó que es momento de partir del club 'crema', dejándolo en lo más alto, es decir, como campeón de la Liga 1.

En esa misma línea, aseguró sentirse tranquilo porque deja a un grupo con valores y poseedor de un gran amor a la camiseta de Universitario, tal y como se lo enseñaron a él cuando llegó al club crema hace varios años atrás.

"(...) Me voy tranquilo porque hay un grupo espectacular y siento que he dejado un liderazgo importante , como me lo enseñaron a mí cuando era chico : fe , respeto ,humildad , empatía, trabajo , esfuerzo y amor por la U", agregó el exarquero de Universitario.