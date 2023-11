¿Se incomodó? Paolo Guerrero y su reacción al ser consultado por la 'U': "Yo soy de Alianza Lima"

27/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

No hay duda de que Paolo Guerrero esta viviendo uno de los mejores momentos de su carrera en los últimos años en LDU Quito. Y, tras llegar a la final del fútbol ecuatoriano, el 'Depredador' fue consultado por el cariño que siente por la 'U', una pregunta que generó una inesperada reacción en él.

La 'U' en el corazón

La mencionada consulta tuvo lugar el último fin de semana, tras la victoria de los 'Albos' sobre Cumbayá por 2 a 1 en lo que fue la jornada 14 de la segunda face del campeonato ecuatoriano.

Periodista: "¿Se le metió la 'U' en el corazón?"



La respuesta de Paolo Guerrero: "NO PUEDO decir la 'U' porque YO SOY de ALIANZA LIMA". 😂🇵🇪🔵 pic.twitter.com/FTliUHRU6v — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 27, 2023

Allí, Paolo Guerrero recibió la pregunta sobre si la 'U' de Ecuador, como también se le conoce a su club actual, ya se había ganado un sitio en su corazón tras clasificar a una nueva final y haber ganado la Copa Sudamericana.

Al respecto, el delantero peruano indicó que prefiere decirle Liga, pues en Perú es hincha del clásico rival de Universitario de Deportes: Alianza Lima.

"No puedo decir la 'U', porque yo soy de Alianza Lima. Entonces, Liga, dime Liga", declaró entre risas.

Sobre la posibilidad del retiro

Del mismo modo, Paolo Guerrero fue consultado sobre la posibilidad de volver a jugar en Perú, ante los rumores que apuntaban a un posible retiro del 'Depredador' en Alianza Lima, equipo del que es hincha.

No obstante, la pregunta no fue recibida del todo bien por el delantero peruano, quien no dio una respuesta definitiva y aseveró que, en Perú, habría un sector de personas que "le faltaría el respeto".

"Muchos lo piden. ¿Quiénes? En mi país, infelizmente, hay gente que me falta el respeto algunas veces y es un poco triste para mí", indicó.

Gol, asistencia y a la final

Como se recuerda, Paolo Guerrero ha sido una pieza clave de LDU de Quito en la obtención de la Copa Sudamericana y, ahora, también lo está siendo en el campeonato local.

En su último partido contra Cumbayá, el popular 'Depredador' aportó nada más ni nada menos que con una asistencia y el gol de la tan ansiada victoria que le permitió a los 'Albos' clasificarse a una nueva final.

Por esta razón, Paolo Guerrero fue consultado sobre si, con todo lo que está viviendo en LDU Quito, también llamado la 'U' de Ecuador, este equipo ya tiene un lugar en su corazón, ante lo que contestó indicando que prefiere decirle Liga, por el parecido al clásico rival de Alianza Lima en Perú.