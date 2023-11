¿Se irá a Sporting Cristal?: Luis Urruti rompió su silencio sobre su futuro en Universitario

El atacante de Universitario de Deportes ('U'), Luis Urruti, rompió su silencio sobre su futuro en el vigente campeón del fútbol peruano. ¿Se irá a Sporting Cristal?

En entrevista con Entre Bolas, el jugador 'crema' evitó responder el posible interés del conjunto 'rímense' por contratarlo para la próxima temporada y aseguró que está enfocado en disfrutar el campeonato del equipo de Ate.

"Ahora no quiero hablar de esas cosas, estoy festejando ahora con la 'U' que es lo más lindo y uno de los mejores momentos que me ha pasado en mi carrera. Solo me queda disfrutar, eso se verá después", declaró.