¡Se quedó sin palabras! Oliver Sonne enamorado de la hinchada peruana: "Fue una experiencia loca"

El lateral derecho del Silkeborg IF, Oliver Sonne, explicó sus sensaciones tras pisar por primera vez el Perú luego de haber vivido toda su vida en Dinamarca y destacó la pasión de la hinchada peruana.

En entrevista para la revista Cosas, el jugador de origen danés indicó que los fanáticos de la Selección Peruana fueron amables y dulces cuando arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Asimismo, Sonne manifestó que su abuela le contó que los peruanos son personas muy acogedoras, no obstante, reiteró su sorpresa por la cantidad de hinchas que estuvieron pendientes de su llegada a territorio nacional.

"Mi abuelita decía que la gente era muy amable y muy acogedora. Entonces, esperaba que la gente me mostrara mucho amor. Pero me sorprendió que hubiera tantos fans, especialmente en el aeropuerto, pero también en Instagram, enviándome mensajes de texto sobre lo mucho que quieren que represente a su país. Fue único", agregó.

En esa misma línea, el lateral derecho del Silkeborg IF recordó lo mucho que le habló de la comida peruana, la pasión desbordante de los hinchas y lo cambiantes que pueden llegar a ser si los resultados no se favorables.

"Ella dijo que la comida es increíble, primero que nada. Dijo que la gente tiene sus emociones muy a flor de piel. Muestran mucho amor cuando las cosas van bien. Y, por supuesto, pueden ser bastante rudos si las cosas no van bien. Eso es bueno, es parte de nuestro negocio en la industria del fútbol", mencionó.

El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, reveló si Oliver Sonne será convocado para enfrentar a Bolivia y Venezuela en la próxima fecha doble de las Eliminatorias.

En entrevista con Movistar Deportes, el 'Cabezón' aseguró que el jugador del Silkeborg IF "va a volver" a ser considerado en la 'Blanquirroja' y resaltó que el 'Vikingo' tiene ilusión de regresar al Perú.

"Él va a volver y siempre cuando no salen los jugadores en lista hablo con ellos, me llamó la atención que aún le ilusiona venir y va a regresar en la próxima convocatoria (...) Al final, de acuerdo a la proyección que teníamos, pensábamos que no era el momento de llevarlo al banco de suplentes", sostuvo.