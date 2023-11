Selección Peruana: ¡De terror! Esta es la terrible estadística de 'La Bicolor' tras la derrota ante Bolivia

La Selección Peruana cayó 2-0 ante Bolivia durante la quinta jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este resultado relegó a 'La Bicolor' al último puesto de la tabla, por lo que 'Mr. Chip', por lo que se viralizó la terrible estadística del equipo dirigido por Juan Reynoso.

La terrible derrota de Perú ante 'La Verde' dejó a más de un hincha disgustado y, como era de esperarse, distintas figuras dedicadas al fútbol se pronunciaron mediante sus redes sociales.

Esta vez, Mr. Chip, experto en datos y cifras del deporte, reveló cómo es que se encuentra actualmente la Selección Peruana en cuanto a estadísticas.

Al respecto, mencionó que la 'Blanquirroja' es la primera selección en toda la historia del fútbol sudamericano que inició el proceso de Eliminatorias para un Mundial sin marcar un solo gol en sus primeras cinco fechas.

#OJOALDATO - Perú es la PRIMERA selección en TODA la historia del fútbol sudamericano que empieza unas Eliminatorias para la Copa del Mundo sin marcar ni un solo gol en sus primeros 5 partidos. 0-0 en Paraguay 0-1 vs. Brasil 2-0 en Chile 0-2 vs. Argentina 2-0 en Bolivia

Tras culminar el partido de Perú en La Paz, Juan Reynoso brindó una breve conferencia de prensa donde fue consultado por la reciente derrota de la Selección Peruana de Fútbol.

El popular 'Cabezón' se mostró totalmente en desacuerdo con la idea de que la Selección Boliviana los haya superado en la cancha durante los más de 90 minutos de juego.

"No comparto eso de que hoy nos superaron. Voy a revisar el video, pero si me quedo con el 'ufff' de la gente, podría ser", dijo en un primer momento.

Asimismo, aseguró que cuando realice las imágenes del partido podrá encontrar una respuesta, además de soluciones para revertir el mal momento por el que atraviesa el conjunto peruano.

Además, destacó el esfuerzo de los jugadores, por lo que insistió en mantenerse perseverante para remediar estos resultados.

"Mientras yo vea el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan y lo que han hecho a 3600 metros (de altura), (eso) me ilusiona (...) Esto es fútbol, de resultados, que hay situaciones ajenas, pero siempre he sido muy perseverante en mi vida y, hoy, no va a ser la excepción", señaló.