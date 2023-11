Selección Peruana: ¿Jorge Fossati es opción clara para dirigir a la 'Bicolor'? Esto reveló Carlos Panez

El periodista de Exitosa Deportes, Carlos Panez, reveló que ante una posible salida de Juan Reynoso, en la Selección Peruana verían con 'buenos ojos' al actual entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati.

Según indicó Panez, fuentes cercanas a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habrían dejado entrever que el técnico de la 'U' sería una clara opción para dirigir a la 'Blanquirroja' y sacarla de la última posición de la tabla.

Asimismo, recalcó la gran aprobación que tendría el hombre 'crema'; sin embargo, hizo hincapié en que de todas maneras se tendría que esperar el partido frente a Venezuela y una posterior formalización de despido por parte de la FPF.

En una reciente conferencia de prensa con miras al Perú vs. Venezuela, Reynoso Guzmán dejó en claro que debido a su contrato con la Federación Peruana de Fútbol, permanecerá al mando del conjunto 'bicolor' hasta diciembre del 2025.

En seguida, se mostró sorprendido respecto a los rumores de su posible salida de la Selección Peruana, calificando a la situación como 'leyendas urbanas'.

Según mencionó el popular 'Cabezón', el último sábado Agustín Lozano estuvo acompañando los entrenamientos de la 'Blanquirroja'; sin embargo, el director de la FPF jamás habló acerca de dicha posibilidad.

"Me genera sorpresa. El sábado estuvo con nosotros Agustín (Lozano), pero conmigo nadie se comunicó. Pero son leyendas urbanas. Nadie me ha dicho nada y no me pidieron ningún acercamiento", agregó.