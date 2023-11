Selección Peruana: ¿Qué jugadores de la 'Blanquirroja' no estarían ante Colombia si reciben una amarilla contra Venezuela?

A dos días para el partido frente a Venezuela, conoce cuales son los jugadores de la Selección Peruana que se encuentran en 'capilla' y podrían perderse el partido ante Colombia por la séptima jornada de las Eliminatorias.

Tras la derrota ante Bolivia en La Paz, el entrenador de la 'Blanquirroja', Juan Reynoso, deberá lidiar con un verdadero dolor de cabeza: Luis Advíncula quedó suspendido para este encuentro tras recibir una nueva tarjeta amarilla.

La acción que valió la mencionada amonestación para el popular 'Lucho' tuvo lugar en el segundo tiempo del encuentro entre la 'Bicolor' y la 'Verde' en el Estadio Hernando Siles de La Paz.

Y es que tras el segundo gol de la Selección Boliviana, un grupo de jugadores de Perú se acercó a reclamar al árbitro del cotejo. Entre ellos, se encontraba Luis Advíncula, quien mostró estar en desacuerdo con la decisión del juez central junto a Paolo Guerrero y Carlos Zambrano.

No obstante, el 'Rayo' sería el único en recibir tarjeta amarilla tras no dejar de reclamarle al colegiado, quien al ver la insistencia de nuestro compatriota, decidió amonestarlo.

Estos son lo jugadores que se encuentran en 'capilla' en la Selección Peruana para el compromiso ante Colombia en septiembre del 2024: Paolo Guerrero, Miguel Araujo, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Pedro Gallese y Bryan Reyna.

Como se recuerda, Perú cayó este jueves 2-0 ante Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz. Las grandes novedades fueron las incorporaciones de Piero Quispe, Joao Grimaldo y Franco Zanelatto. No obstante, estos jóvenes futbolistas de la Liga 1 no pudieron evitar una nueva derrota.

Con ello, la 'Bicolor' continúa sin lograr una victoria en lo que va de la competencia, quedando hasta el momento en el puesto 10 con tan solo 1 punto acumulado.

La responsabilidad de la reciente derrota de la 'Blanquirroja' ante Bolivia recayó inmediatamente en Juan Reynoso. Ante ello, Gianluca Lapadula pidió a la hinchada peruana dejar los ataques contra el actual entrenador de 'La Bicolor' y continuar apoyando.

"Todos estamos conscientes que no es un buen momento (...) no solo se puede atacar a Reynoso (...) allá en La Paz, tuve mi oportunidad de gol y fallé. Es una responsabilidad que yo llevo, voy a compartir (la culpa), no hay que atacar al profe, todos somos una familia", dijo en rueda de prensa.