Selección Peruana: Ricardo Gareca se pronunció sobre volver a dirigir a la 'Blanquirroja'

El exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se pronunció sobre la posibilidad de volver a dirigir a la 'Blanquirroja', luego de caer en penales ante Australia en el repechaje al Mundial Qatar 2022.

De acuerdo al 'Tigre', la Federación Peruana de Fútbol (FPF) respeta los procesos de los entrenadores, por lo que ve "muy improbable" su retorno al país. También, elogió las capacidades de Juan Reynoso como entrenador.

Asimismo, Gareca señaló que el partido de Perú ante Paraguay fue manejado correctamente debido a la expulsión de Luis Advíncula en el primer tiempo. Además, aseveró que hablar sobre la Selección Peruana le produce "nostalgia linda".

"No vi el partido en su totalidad, vi el resumen final. Siempre Paraguay es muy difícil, es una selección complicada pero creo que lo manejó, se defendió más de lo que atacó pero tiene que ver con haberse quedado con un hombre menos. Todo lo que es Perú me produce nostalgia en estos momentos, son muchachos que los tuve yo y una selección que tuvimos muchos años, todo me produce nostalgia pero una nostalgia linda", agregó.