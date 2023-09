¡Solo piensa en la 27! El emocionante mensaje de Jorge Fossati tras alcanzar el liderato con FBC Melgar en el Torneo Clausura

30/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador uruguayo, Jorge Fossati, se pronunció tras obtener una valiosa victoria en Trujillo y registrarse una nueva caída de Sporting Cristal. El estratega consciente de poseer la primera chance de ganar el Torneo Clausura tuvo un emocionante mensaje que exhibe su intención de conseguir el gran objetivo, la estrella número 27.

El charrúa compartió sus sensaciones sobre la victoria ante Universidad César Vallejo (UCV) y avizoró el plan de su escuadra en lo que resta del segundo certamen de la Liga 1.

¿Qué dijo Fossati?

Jorge Fossati indicó que el mejor panorama de la 'U' es ganar y después ver los resultados de los demás. Asimismo, sostuvo que solo están pensando en enfrentar a UTC en el Estadio Monumental para refrendar su condición de candidato al título nacional.

"El mejor panorama de la 'U' es ganar, nosotros pensamos en eso nada más. Después miramos los resultados de los demás, pero fundamentalmente es pensar en nosotros. Ahora se terminó este y desde anoche estamos pensando en función de nuestro próximo rival", expresó.

En ese sentido, destacó el desempeño de sus pupilos en el partido contra UCV por jugarse en una plaza complicada. "Felices por el triunfo en un partido que creo se hicieron suficientes méritos para lograrlo contra un rival muy difícil en una cancha difícil, no está en las mejores condiciones, pero es un hermoso estadio", indicó.

¿Cómo va la tabla y cuál sería el posible desenlace?

En estos momentos, los arequipeños están en lo más alto del campeonato con 32 puntos (y un partido más). Por su parte, los 'Cremas' tienen las mismas unidades aunque con 15 juegos disputados. Los 'Blanquiazules' y 'Celestes' tienen 30 puntos, y la misma cantidad de partidos restantes.

Ante dicha situación, los 'Merengues' tienen la primera opción para gritar campeón; puesto que podrían alcanzar las 41 unidades al término del certamen, mientras que 'AL' y los 'Rímenes' solo 39. Los arequipeños se complican aún más por tener solo dos partidos más para sumar (38).

Los últimos partidos de la 'U'

Los 'Cremas' tienen una compleja salida a Cusco para continuar con el sueño de la estrella número 27, así como los partidos en condición de local frente a UTC de Cajamarca y Sport Huancayo.

F17: Universitario vs. UTC

F18: Cusco FC vs. Universitario

F19: Universitario vs. Sport Huancayo

