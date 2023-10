¡Sorprendió! La contundente opinión de Héctor Chumpitaz sobre Oliver Sonne y los demás nacionalizados

El mítico exjugador de 'La Bicolor', Héctor Chumpitaz, se refirió a la nueva adquisición del equipo de Juan Reynoso, Oliver Sonne, quien arribó a Perú hace unos días atrás.

En entrevista con un medio digital, el 'Capitán de América' tuvo un polémico comentario por la convocatoria del nacido en Dinamarca y los demás jugadores nacionalizados como Santiago Ormeño y Franco Zanelatto.

El ex-Universitario de Deportes sostuvo que siempre fue de la idea que el 'Equipo de todos' esté conformado por jugadores nacidos en territorio nacional; puesto que la hinchada siente más afinidad a estos. No obstante, tuvo una consideración especial con el jugador del Cagliari por su simpatía innata.

"Siempre la idea que he tenido es jugar con la gente nacida acá, porque ya tienen la costumbre de cómo se vive de chico y todo. Es diferente, de repente no van a tener el mismo cariño que uno tiene por la selección. Algunos pueden caer bien como Lapadula, que inclusive canta el himno nacional, por ahí está bien, pero otros no lo toman como un peruano", dijo.