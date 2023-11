¡Tajante! Juan Carlos Oblitas rompe su silencio sobre posible salida de Reynoso de la Selección Peruana

El director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, rompió su silencio sobre una posible salida de Juan Reynoso de la Selección Peruana ante el mal inicio en las Eliminatorias.

En los exteriores de la Videna, el 'Ciego' reveló que tuvo una reunión "cordial" con Reynoso y apuntó que la decisión final sobre la continuidad del 'Cabezón' depende del directorio de la Federación Peruana de Fútbol.

"He hablado con Reynoso. Hemos tenido una reunión en la mañana, muy bien, una reunión cordial. La decisión se tomará acá en el directorio. Juan está tranquilo. Yo estoy mortificado, nadie se lo esperaba", declaró para Canal N.

El volante de la 'Blanquirroja', Renato Tapia, pidió la continuidad de Juan Reynoso al mando de la 'Blanquirroja' y afirmó que el 'Cabezón' es el entrenador correcto para el plantel.

En declaraciones a la prensa, el jugador del Celta de Vigo indicó que los jugadores de la 'Bicolor' respaldan al 'Estratega' a pesar del mal inicio en las Eliminatorias.

"Creo que todo jugador, no solo de la Selección Peruana, sino también de su club, no va a salir a decir que no banca a su entrenador. Estamos en un momento de negatividad en el que todo lo que se diga, se va a sacar de contexto y se usará de manera negativa", sostuvo.